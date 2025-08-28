Xiaomi раскрыла план выпуска HyperOS 3. Сначала прошивку получат флагманы

Опубликовано 28 августа 2025, 01:561 мин.
Xiaomi раскрыла план выпуска HyperOS 3. Сначала прошивку получат флагманыЭто стандартная практика
Xiaomi объявила о планах выпуска устройств с новой версией HyperOS 3. Сначала будут обновлены самые дорогие и продвинутые модели, чтобы устранить возможные ошибки до массового распространения.
В первую очередь обновления получат Xiaomi Pad 7S Pro 12,5, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15S Pro REDMI K80 Pro, REDMI K80 Ultra.
После тестирования на флагманских моделях обновление будет распространено на другие популярные устройства.