Xiaomi раскрыла план выпуска HyperOS 3. Сначала прошивку получат флагманы

Это стандартная практика

Xiaomi объявила о планах выпуска устройств с новой версией HyperOS 3. Сначала будут обновлены самые дорогие и продвинутые модели, чтобы устранить возможные ошибки до массового распространения.