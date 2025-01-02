Xiaomi раскрыла подробные характеристики смартфона Poco X7 Pro

В плане дизайна Poco X7 Pro выделяется черно-желтой двухцветной задней панелью и двумя камерами, одна из которых оснащена 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией. У Poco X7 вместо этого три камеры и задняя панель из искусственной кожи.

Ожидается, что X7 Pro получит LPDDR5X RAM, хранилище UFS 4.0, поддержку HyperOS 2 и 90-Вт зарядку. Оба смартфона будут эксклюзивно продаваться через Flipkart в Индии.