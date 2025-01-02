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Опубликовано 02 января 2025, 07:51
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Xiaomi раскрыла подробные характеристики смартфона Poco X7 Pro

Первичный релиз состоится в Индии
Xiaomi подтвердила, что серия Poco X7, включающая модели Poco X7 и Poco X7 Pro, будет представлена 9 января.
Xiaomi раскрыла подробные характеристики смартфона Poco X7 Pro
© GSMArena

Хотя полный список характеристик еще не опубликован, компания поделилась ключевыми деталями о версии X7 Pro.

Смартфон Poco X7 Pro будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 8400 Ultra и оснащен батареей емкостью 6550 мАч. Стартовая цена устройства составит менее 30 000 индийских рупий (примерно $350).

Xiaomi раскрыла подробные характеристики смартфона Poco X7 Pro
© GSMArena

В плане дизайна Poco X7 Pro выделяется черно-желтой двухцветной задней панелью и двумя камерами, одна из которых оснащена 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией. У Poco X7 вместо этого три камеры и задняя панель из искусственной кожи.

Ожидается, что X7 Pro получит LPDDR5X RAM, хранилище UFS 4.0, поддержку HyperOS 2 и 90-Вт зарядку. Оба смартфона будут эксклюзивно продаваться через Flipkart в Индии.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
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