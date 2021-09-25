Xiaomi раскрыла процессор своего нового компактного камерофона Civi

Телефоны
Сегодня в 11:09
1 мин.
Xiaomi раскрыла процессор своего нового компактного камерофона CiviСудя по всему, телефон будет достаточно мощным для нужд большинства
В преддверии долгожданного анонса, Xiaomi опубликовала очередной тизер-постер своего нового компактного камерофона — Civi. Устройство должно дать старт новой линейке, которая, в теории, заменит серию Xiaomi CC.
Свежее изображение подтвердило прежние утечки. В основу телефона и вправду ляжет чип Snapdragon 778G от Qualcomm, сообщает ITHome. А это значит, что аппарат, вероятнее всего, будет выступать в среднебюджетном ценовом сегменте.
Учитывая, что прежние «сливы» гласили, что с линейкой Civi компания ориентируется на молодёжный сегмент, подобное решение звучит максимально логично.
Напомним, что ранее сама Xiaomi подтвердила использование 32 Мп фронтального модуля в устройстве. Её отличительной особенностью, помимо разрешения, станет наличие автоматической фокусировки.
Анонс Xiaomi Civi намечен на 27 сентября 2021 года.