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Xiaomi раскрыла процессор своего нового компактного камерофона Civi

Судя по всему, телефон будет достаточно мощным для нужд большинства
В преддверии долгожданного анонса, Xiaomi опубликовала очередной тизер-постер своего нового компактного камерофона — Civi. Устройство должно дать старт новой линейке, которая, в теории, заменит серию Xiaomi CC.
Xiaomi раскрыла процессор своего нового компактного камерофона Civi

Свежее изображение подтвердило прежние утечки. В основу телефона и вправду ляжет чип Snapdragon 778G от Qualcomm, сообщает ITHome. А это значит, что аппарат, вероятнее всего, будет выступать в среднебюджетном ценовом сегменте.

Учитывая, что прежние «сливы» гласили, что с линейкой Civi компания ориентируется на молодёжный сегмент, подобное решение звучит максимально логично.

Xiaomi раскрыла процессор своего нового компактного камерофона Civi

Напомним, что ранее сама Xiaomi подтвердила использование 32 Мп фронтального модуля в устройстве. Её отличительной особенностью, помимо разрешения, станет наличие автоматической фокусировки.

Анонс Xiaomi Civi намечен на 27 сентября 2021 года.