Xiaomi раскрыла процессор своего нового компактного камерофона Civi

Свежее изображение подтвердило прежние утечки. В основу телефона и вправду ляжет чип Snapdragon 778G от Qualcomm, сообщает ITHome. А это значит, что аппарат, вероятнее всего, будет выступать в среднебюджетном ценовом сегменте.

Учитывая, что прежние «сливы» гласили, что с линейкой Civi компания ориентируется на молодёжный сегмент, подобное решение звучит максимально логично.