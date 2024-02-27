Xiaomi раскрыла смартфоны, которые обновятся до HyperOS уже в ближайшие месяцы

Их не то чтобы в избытке, но не так уж и мало

Накануне Xiaomi представила международную версию Xiaomi 14, включая топовый Ultra, с новейшей оболочкой HyperOS. Но не только эти устройства получат доступ к новой системе!