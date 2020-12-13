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Сегодня 16:32

Xiaomi раскрыла свежие подробности нового недорогого флагмана Redmi K40 Pro

Анонс устройства ожидается в первые месяцы 2021 года
В ближайшие месяцы Xiaomi должна представить сразу два флагмана: Mi 11 и Redmi K40 Pro. И если о новинке под собственным брендом производителя известно многое, то о новом смартфоне Redmi мы не знали практически ничего. К счастью, компания наконец-то рассказала о нём чуточку больше, раскрыв даже некоторые интересные подробности.

В популярной китайской соцсети Weibo состоялась беседа между одним из пользователей и директором Xiaomi по новым продуктам Ван Тенг Томасом. Последний заявил, что грядущий Redmi K40 Pro не получит экран-водопад, что явно порадует многих поклонников бренда.

Та самая переписка в Weibo

С учётом более ранних слухов, согласно которым смартфон оснастят Snapdragon 888 и, возможно, выезжающей из корпуса фронтальной камерой, весной 2021 года нас может ждать очередной хит, каким был тот же Redmi K30 Pro в своё время.

Redmi K30 Pro

Напомним, что анонс другого флагмана компании, Xiaomi Mi 11, ожидается уже до конца текущего года. В сети имеется множество утечек, касающихся новинки: от его внешнего вида до ключевых характеристик.

Предполагаемый дизайн Xiaomi Mi 11 / Автор рендера: Ben Geskin

Так, устройство станет первым смартфоном, который будет работать на базе процессора Snapdragon 888. При этом основной блок камеры новинки подвергнут изменению в сравнении с Mi 10 и Mi 10 Pro.