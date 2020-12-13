Xiaomi раскрыла свежие подробности нового недорогого флагмана Redmi K40 Pro
В популярной китайской соцсети Weibo состоялась беседа между одним из пользователей и директором Xiaomi по новым продуктам Ван Тенг Томасом. Последний заявил, что грядущий Redmi K40 Pro не получит экран-водопад, что явно порадует многих поклонников бренда.
С учётом более ранних слухов, согласно которым смартфон оснастят Snapdragon 888 и, возможно, выезжающей из корпуса фронтальной камерой, весной 2021 года нас может ждать очередной хит, каким был тот же Redmi K30 Pro в своё время.
Напомним, что анонс другого флагмана компании, Xiaomi Mi 11, ожидается уже до конца текущего года. В сети имеется множество утечек, касающихся новинки: от его внешнего вида до ключевых характеристик.
Так, устройство станет первым смартфоном, который будет работать на базе процессора Snapdragon 888. При этом основной блок камеры новинки подвергнут изменению в сравнении с Mi 10 и Mi 10 Pro.