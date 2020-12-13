Xiaomi раскрыла свежие подробности нового недорогого флагмана Redmi K40 Pro

В ближайшие месяцы Xiaomi должна представить сразу два флагмана: Mi 11 и Redmi K40 Pro. И если о новинке под собственным брендом производителя известно многое, то о новом смартфоне Redmi мы не знали практически ничего. К счастью, компания наконец-то рассказала о нём чуточку больше, раскрыв даже некоторые интересные подробности.