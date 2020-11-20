Xiaomi раскрыла внешний вид и дату выхода новенького Redmi Note 9T

Так, на опубликованном компанией тизере сообщается о том, что анонс устройства состоится 26 ноября. Напомним, что Redmi Note 9T уже успел засветиться в базе данных Федеральной комиссии по связи США, благодаря чему стали известны его некоторые технические особенности. В частности, выяснилось, что аппарат оснастят модулем NFC, беспроводными адаптерами Bluetooth и Wi-Fi (2,4 ГГц + 5 ГГц).

Кроме того, смартфон нашли и в базе данных индийского регулирующего органа CEIR, что позволило узнать о новинке еще больше подробностей. Так, согласно обнародованным данным, Redmi Note 9T получит 6,53-дюймовый IPS-экран, основную камеру на 48 Мп и селфи-камеру на 13 Мп. Помимо прочего модели приписывают энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядка на 22,5 Вт.