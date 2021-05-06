Xiaomi раскрыла внешний вид нового недорогого 5G-смартфона Redmi Note 10 Pro 5G

Как пишет Gizmochina, устройство получит неназванный чип от Qualcomm, предположительно Snapdragon 750G. При этом судя по стилистике постера, Redmi Note 10 Pro 5G будет рассчитан на молодую аудиторию — возможно, за счёт не самой высокой цены на рынке.

Правда всё это или нет — узнаем совсем скоро. Осталось лишь дождаться официального анонса смартфона.