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Сегодня в 14:44
Xiaomi раскрыла внешний вид нового недорогого 5G-смартфона Redmi Note 10 Pro 5G
Теперь ждём анонса
В сети появилась информация о ближайших планах Xiaomi. Как оказалось, компания намерена совсем скоро представить свой новый 5G-смартфон — Redmi Note 10 Pro 5G. Более того, компания уже успела «засветить» его на своём свежем постере.
Судя по изображению, внешне устройство будет максимально похоже на уже вышедший Redmi Note 10 Pro. Новинку также оснастят прямоугольным блоком основной камеры, в котором расположатся четыре модуля.
Как пишет Gizmochina, устройство получит неназванный чип от Qualcomm, предположительно Snapdragon 750G. При этом судя по стилистике постера, Redmi Note 10 Pro 5G будет рассчитан на молодую аудиторию — возможно, за счёт не самой высокой цены на рынке.
Правда всё это или нет — узнаем совсем скоро. Осталось лишь дождаться официального анонса смартфона.