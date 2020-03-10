Xiaomi распродает фирменные устройства в России со скидками до 9 тысяч рублей

Так, со скидкой в 9 тыс рублей можно приобрести флагманский смартфон Xiaomi Mi 9. Напомним, что в обычное время его стоимость составляет порядка 34, 9 тыс рублей, тогда как с учетом скидки он обойдется за 25,9 тыс рублей. Скидки коснулись целого ряда смартфонов, в числе которых Mi 9 Lite, Redmi Note 8 Pro, Mi Note 10 и другие.Кроме того, со скидками предлагаются и различные продукты экосистемы Xiaomi, начиная от телевизоров, заканчивая “умными” браслетами Mi Band.

Отмечается, что при оформлении заказа покупатели могут получить дополнительную скидку в 3 тыс рублей. Кроме того, в случае, если сумма покупки через фирменное приложение Mi Store составила более 10 тыс рублей, покупатели могут рассчитывать на скидку в 300 рублей. Акция продлится до 15 марта.