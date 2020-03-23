Xiaomi распродает смартфоны в России со скидками до 6 тысяч рублей

Так, благодаря весенней распродаже пользователи могут сэкономить 6 тысяч рублей на покупке Xiaomi Mi A3 в модификации на 4 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти. Напомним, что в обычное время его стоимость составляет порядка 18 990 рублей, тогда как сейчас его можно приобрести за 12 990 рублей. А за 24 990 рублей вместо прежних 28 990 рублей предлагается Xiaomi Mi 9T.

Стоит отметить, что предложение является временным и закончится уже 31 марта в 23:59 по Москве. Ознакомиться с полным списком смартфонов, которые участвуют в весенне распродаже, можно по этой ссылке.