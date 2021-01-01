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Сегодня 11:31
Xiaomi распродала 350 тысяч смартфонов Mi 11 за пять минут
Новинка поступила в розничную продажу сегодня
Напомним, что возможность оформить предзаказ на Xiaomi Mi 11 появилась еще 28 декабря. Тогда пользователи раскупили всю партию флагмана всего за 30 секунд. Сегодня же флагман начали продавать в рознице и уже сейчас стали известны результаты его дебюта в магазинах.
На то, что смартфон станет хитом продаж намекала очередь почти в млн человек за ним накануне начала продаж. Вице-президент Xiaomi Group Цзэн Сюэчжун, в свою очередь, подтвердил успешность запуска. Так, по его словам, компания распродала 350 тысяч смартфонов Mi 11 за пять минут.
Подсчитана и выручка от продаж, которая зафиксировалась на отметке в 230 млн долларов или 1,5 млрд юаней. Эти данные содержатся в опубликованном представителем Xiaomi тизере.