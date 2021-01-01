Xiaomi распродала 350 тысяч смартфонов Mi 11 за пять минут

На то, что смартфон станет хитом продаж намекала очередь почти в млн человек за ним накануне начала продаж. Вице-президент Xiaomi Group Цзэн Сюэчжун, в свою очередь, подтвердил успешность запуска. Так, по его словам, компания распродала 350 тысяч смартфонов Mi 11 за пять минут.