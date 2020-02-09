Xiaomi распродаёт популярные смартфоны со скидками

Так, на официальном онлайн-магазине компании смартфон Redmi Note 8 Pro в модификации на 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти доступен за 17191 рублей, тогда как его стоимость в обычное время составляет порядка 19990 рублей. Также пользователи могут ухватить Redmi Note 8T на 3 Гб оперативной и 32 Гб внутренней памяти за 12031 рублей вместо прежних 13990 рублей.

Отметим,что акция, приуроченная к 14 февралю, отдельно появилась и на официальном сайте производителя. В нем же Xiaomi предлагает приобрести Mi 9T на 6 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти всего за 22990 рублей, тогда как в обычное время компания просит за смартфон 25990 рублей.

Скидки также коснулись и ряда других устройств компании, в числе которых беспроводные наушники Redmi AirDots, стоимость которых упала с 2990 рублей до 2571 рублей.

Известно, что акция с выгодными скидками продлится до 14 февраля. Ознакомиться с полным ассортиментом устройств, которые доступны со скидками можно по ссылке.