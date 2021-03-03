Xiaomi рассекретила Redmi Note 10 Pro еще до анонса

Так, согласно обнародованной информации, Redmi Note 10 Pro оснастят 6,67-дюймовым AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц. Работать аппарат будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 732 с энергоемким аккумулятором на 5020 мАч и быстрой зарядки на 33 Вт. Основная камера устройства имеет разрешение 108 Мп. Анонс смартфона состоится уже завтра, в 12 часов дня по Гринвичу.