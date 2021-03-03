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Сегодня в 13:33
Xiaomi рассекретила Redmi Note 10 Pro еще до анонса
Представят смартфон уже завтра
Напомним, что уже завтра китайский гигант Xiaomi должен анонсировать Redmi Note 10 Pro. Однако уже сейчас смартфон был рассекречен.
Что интересно, характеристиками грядущей новинки поделились не инсайдеры, а вполне официальные источники. Ролик со смартфоном, с описанием технических деталей, появился на YouTube-аккаунте Xiaomi Великобритания. Возможно, сделано это было непреднамеренно.
Так, согласно обнародованной информации, Redmi Note 10 Pro оснастят 6,67-дюймовым AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц. Работать аппарат будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 732 с энергоемким аккумулятором на 5020 мАч и быстрой зарядки на 33 Вт. Основная камера устройства имеет разрешение 108 Мп. Анонс смартфона состоится уже завтра, в 12 часов дня по Гринвичу.