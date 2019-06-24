Xiaomi расшифровала название серии смартфонов CC

Известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал в своём аккаунте Twitter официальный тизерный ролик, посвящённый готовящейся к выпуску линейке молодёжных смартфонов Xiaomi CC.

В ролике показываются представители молодёжи и даётся несколько вариантов расшифровки аббревиатуры CC — с учётом перевода слоган может звучать как «умный и безумный», «очаровательный и милый», «любопытный и креативный», «дерзкий и упорный», и так далее.

В серии ожидаются две модели — Xiaomi CC9 и CC9e. Обе ориентированы на молодёжь, заинтересованную в модных тенденциях, делают акцент на съёмке селфи и обычных фото. У старшей модели фронтальная камера получит разрешение 32 Мп, а тройная основная — 48+16+12 Мп.

Официальный дебют смартфонов Xiaomi CC должен состояться 2 июля 2019 года.