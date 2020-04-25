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Xiaomi рассказала, когда в России будет представлен недорогой Redmi Note 9S
Это случится уже в этом месяце
Китайская компания Xiaomi рассказала, когда в России будет представлен недорогой Redmi Note 9S. Так, согласно официальным данным, анонс смартфона на российском рынке состоится уже в этом месяце, а если быть точнее 28 числа.
Мероприятие, в рамках которого китайский гигант анонсирует гаджет в России, пройдет в онлайн-режиме. На данный момент более подробная информация о предстоящем запуске смартфона на отечественном рынке, равно как и стоимость устройства - не разглашается.
Напомним, что Redmi Note 9S является полной копией Redmi Note 9 Pro. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым экраном с селфи-камерой на 16 Мп. Устройство получило четырехмодульную основную камеру на 48 Мп. Redmi Note 9S работает на базе Qualcomm Snapdragon 720 с энергоемким аккумулятором на 5020 мАч.