Xiaomi рассказала, когда выйдет новейшая фирменная прошивка компании MIUI 13

Телефоны
Сегодня в 13:53
Xiaomi рассказала, когда выйдет новейшая фирменная прошивка компании MIUI 13Случится это позже ожидаемого
Уже в следующий вторник, 10 августа, Xiaomi проведёт масштабную презентацию. На ней компания представит флагманский смартфон Mi Mix 4 с камерой-невидимкой и ещё 14 «долгожданных новинок».
Но до последнего от китайского бренда ждали ещё одного анонса в этот день — анонса новой версии прошивки MIUI 13. Оказалось, что в этот день ничего подобного не произойдёт.
В рамках ответов на основные вопросы касательно грядущей презентации, глава Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что MIUI 13 выйдет в конце года, сообщает ITHome. Также он отметил собственную надежду на то, что IT-гигант сможет оправдать ожидания фанатов относительно новой версии оболочки.
Это в очередной раз подтвердило прежние слухи, согласно которым Mi Mix 4 будет работать под управлением MIUI 12,5 из коробки.