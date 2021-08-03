Xiaomi рассказала, когда выйдет новейшая фирменная прошивка компании MIUI 13

Но до последнего от китайского бренда ждали ещё одного анонса в этот день — анонса новой версии прошивки MIUI 13. Оказалось, что в этот день ничего подобного не произойдёт.

В рамках ответов на основные вопросы касательно грядущей презентации, глава Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что MIUI 13 выйдет в конце года, сообщает ITHome. Также он отметил собственную надежду на то, что IT-гигант сможет оправдать ожидания фанатов относительно новой версии оболочки.

Это в очередной раз подтвердило прежние слухи, согласно которым Mi Mix 4 будет работать под управлением MIUI 12,5 из коробки.