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Xiaomi рассказала о нововведениях, которые будут реализованы в MIUI 12

Обновление обещает получиться по-настоящему интересным
Уже совсем скоро состоится презентация новой версии фирменной оболочки Xiaomi — MIUI 12. В преддверии столь масштабного события, компания рассказала о нововведениях, которые будут реализованы в новинке.

Во-первых, в MIUI 12 будет реализована улучшенная темная тема. В отличие от того, что компания сделала в MIUI 11, в новой версии прошивки темная тема будет адаптировать систему, затемняя ее в нужных местах, вместо того, чтобы просто окрашивать все в черный цвет. Также в оболочке будет применяться адаптивная система изменения толщины шрифтов, чтобы в разное время суток было максимально удобно потреблять контент со смартфона.

Во-вторых, компания сумела реализовать в MIUI 12 новые стили экрана Always on Display. Причем у пользователей наконец-то появится возможность создавать собственные варианты благодаря тому, что сама система основана на фреймворке MAML.

Напомним, что официальный анонс новой версии прошивки от Xiaomi намечен на 27 апреля текущего года.

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