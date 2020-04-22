Xiaomi рассказала о нововведениях, которые будут реализованы в MIUI 12

Во-первых, в MIUI 12 будет реализована улучшенная темная тема. В отличие от того, что компания сделала в MIUI 11, в новой версии прошивки темная тема будет адаптировать систему, затемняя ее в нужных местах, вместо того, чтобы просто окрашивать все в черный цвет. Также в оболочке будет применяться адаптивная система изменения толщины шрифтов, чтобы в разное время суток было максимально удобно потреблять контент со смартфона.