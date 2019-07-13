Xiaomi рассказала о новых функциях для своих смартфонов

Компания Xiaomi рассказала о новых функциях, которые сейчас тестируются для фирменной оболочке MIUI. Сначала они появятся в MIUI 10, а затем и в MIUI 11.

Одним из таких новшеств являются 3D-жесты. Они позволяют «проводить» в воздухе рукой со смартфоном и запускать определённые приложения.