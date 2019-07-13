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Сегодня 19:08

Xiaomi рассказала о новых функциях для своих смартфонов

Сначала они появятся в MIUI 10, а затем и в MIUI 11

Компания Xiaomi рассказала о новых функциях, которые сейчас тестируются для фирменной оболочке MIUI. Сначала они появятся в MIUI 10, а затем и в MIUI 11.

Одним из таких новшеств являются 3D-жесты. Они позволяют «проводить» в воздухе рукой со смартфоном и запускать определённые приложения.

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Также появится умная сортировка мусора с доступом к голосовому помощнику — он подскажет как лучше рассортировать по контейнерам бутылки, арбузные корки и пакеты из под молока.

Также появится новая опция многозадачности — для большей приватности можно будет включить размытие миниатюр изображений и информации на открытых страницах. В результате, при включении режима многозадачности сторонние люди не смогут прочитать текст или рассмотреть картинки в приложениях. Ещё одно новшество — скрытый вырез экрана.

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