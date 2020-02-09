Xiaomi рассказала о превосходстве Mi 10 над прошлогодними флагманами

Так, глава Xiaomi Лей Цзунь на своей официальной странице в китайской социальной сети Weibo опубликовал результаты теста нового смартфона в популярном бенчмарке Geekbench 5, сопоставив их с показателями, которые были зафиксированы у предыдущих флагманов компании.

Результаты данного сравнения показали, что средняя производительность устройства увеличилась на 20%, оставив, при этом идентичное энергопотребление. Примечательно, что на опубликованном изображении с показателями теста содержится надпись “Xiaomi Mi 10, возможно, первый смартфон на Snapdragon 865, который вы сможете купить”. Вероятно тем самым компания намекает на бюджетность грядущего флагмана.