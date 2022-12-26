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20:56, 26 декабря 2022
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Xiaomi рассказала, планирует ли она выпускать смартфоны с выдвижной камерой в будущем

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В 2019 году Xiaomi представила свои первые смартфоны с выдвижной фронтальной камерой — Redmi K20 и K20 Pro. С тех пор из-под её крыла ещё выходило пару моделей, но сверхпопулярными они так и не стали.

Xiaomi рассказала, планирует ли она выпускать смартфоны с выдвижной камерой в будущем

Фото: Gadgets Now

Теперь же о будущем данного типа девайсов высказался Лу Вэйбинг, президент Xiaomi Group China. По его словам, компания больше не будет выпускать смартфоны с выдвижными камерами. При этом он не стал объяснять причин такого решения.

Напомним, что начиная с Redmi K40 компания вернуась к использованию выреза для камеры в дисплее. Такой же дизайн будет использоваться и в предстоящем Redmi K60.

Напомним, что ранее популярный интернет-инсайдер Digital Chat Station сообщил, что цена Redmi K60 Pro составит от 430 до 500 долларов США. Анонс линейки ожидается 27 декабря.

Источник:MyDrivers
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