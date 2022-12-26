Xiaomi рассказала, планирует ли она выпускать смартфоны с выдвижной камерой в будущем

Теперь же о будущем данного типа девайсов высказался Лу Вэйбинг, президент Xiaomi Group China. По его словам, компания больше не будет выпускать смартфоны с выдвижными камерами. При этом он не стал объяснять причин такого решения.

Напомним, что начиная с Redmi K40 компания вернуась к использованию выреза для камеры в дисплее. Такой же дизайн будет использоваться и в предстоящем Redmi K60.

Напомним, что ранее популярный интернет-инсайдер Digital Chat Station сообщил, что цена Redmi K60 Pro составит от 430 до 500 долларов США. Анонс линейки ожидается 27 декабря.