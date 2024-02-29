Xiaomi рассказала, сколько будет стоить ремонт новейшего Xiaomi 14 Ultra

Опубликовано 29 февраля 2024, 14:40
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Xiaomi рассказала, сколько будет стоить ремонт новейшего Xiaomi 14 UltraНе то чтобы бюджетно
Xiaomi не только представила свой новый флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra, но и сразу же обнародовала цены на его ремонт.
Это позволяет потенциальным покупателям заранее оценить расходы на обслуживание устройства.
Цены на запчасти:
- Экран: 1350 юаней (~$187)
- Аккумулятор: 179 юаней (~$25)
- Задняя крышка: 290 юаней (~$40)
- Материнская плата: 12/256 ГБ - 2730 юаней (
$379), 16/512 ГБ - 2880 юаней ($400), 16ГБ/1ТБ - 3030 юаней (~$421)
- Дочерняя плата: 50 юаней (~$7)
- Задняя камера (сверхширокоугольная): 490 юаней (~$69)
- Задняя камера (широкоугольная): 1000 юаней (~$139)
- Задняя камера (телеобъектив): 180 юаней (~$25)
- Фронтальная камера: 60 юаней (~$8)
- Динамик: 30 юаней (~$4)
Напомним, что Xiaomi 14 Ultra оснащен топовым процессором Snapdragon 8 Gen 3, 6.73-дюймовым OLED-экраном и квадрокамерой Leica.