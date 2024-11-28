Xiaomi рассказала, сколько смартфонов Redmi продала за все время

Как сообщил Ван Тэн Томас, заместитель генерального директора отдела маркетинга Xiaomi и глава бренда Redmi, общий объём поставок смартфонов с момента основания в 2011 году превысил 1.11 млрд устройств.

Смартфоны Redmi официально продаются в 105 странах и регионах мира. Особое внимание Ван Тэн уделил модели Redmi K70 Extreme Edition, которая стала самым продаваемым Android-устройством на платформах электронной коммерции во время распродажи Double Eleven.

Рост продаж за последний год также впечатляет: более 110 млн устройств было реализовано всего за 12 месяцев, что подтверждает популярность бренда и его успешное развитие.