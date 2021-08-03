Xiaomi разместит невидимую фронтальную камеру Mi Mix 4 в самом центре дисплея смартфона

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Xiaomi разместит невидимую фронтальную камеру Mi Mix 4 в самом центре дисплея смартфонаЗвучит как что-то интересное и необычное
Уже 10 августа Xiaomi проведёт масштабную презентацию. На ней, помимо всего прочего, нас также ждёт анонс первого смартфона компании с подэкранной фронтальной камерой — Mi Mix 4.
В сети появилось фото, сделанное инсайдером на производстве устройства. На нём можно заметить, что в дисплее девайса и вправду отсутствует какие-либо вырезы под фронтальную камеру. Зато можно заметить сразу три сенсора, пишет Gizmochina.
И, что интересно, один из них располагается посередине. Учитывая, что нижний и верхний сенсоры явно отвечают за сканирование отпечатка пальцев и освещения вокруг соответственно, несложно догадаться, что камера расположится именно что по центру устройства.
Напомним, что Mi Mix 4 приписывают чип Snapdragon 888 или Snapdragon 888+ в качестве основы. При этом девайс также должен получить до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти постоянной.