Xiaomi разместит невидимую фронтальную камеру Mi Mix 4 в самом центре дисплея смартфона

И, что интересно, один из них располагается посередине. Учитывая, что нижний и верхний сенсоры явно отвечают за сканирование отпечатка пальцев и освещения вокруг соответственно, несложно догадаться, что камера расположится именно что по центру устройства.

Напомним, что Mi Mix 4 приписывают чип Snapdragon 888 или Snapdragon 888+ в качестве основы. При этом девайс также должен получить до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти постоянной.