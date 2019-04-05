Xiaomi разорвала отношения со «Связным» в Белоруссии из-за критики смартфонов продавцами

Представитель компании Xiaomi в Белоруссии решил прекратить поставки новейших бюджетных смартфонов Redmi 7 и Redmi Note 7 в местные торговые сети «Евросеть» и «Связной». О таком шаге было объявлено после появления в сети скандального видео с продавцами «Связного», которые не стесняясь в выражениях критиковали продукцию компании.

Всё дело было в том, что один из жителей Минска обнаружил новом смартфоне Xiaomi пару видеороликов, записанных сотрудниками салона «Связной» в универмаге «Беларусь». Также у смартфона была полностью разряжена батарея.

В роликах «для будущих владельцев этого г…на» сотрудники «Связного» довольно эмоционально высказывают своё отношение к Xiaomi, нехорошим покупателям и отмечают, что продавцы «тоже люди», на которых нельзя орать. Кроме того, они советуют при наличии выбора выбирать Huawei вместо Xiaomi.

После такого скандала ЭлкоТелеком, официальный представитель Xiaomi в Белоруссии, решил остановить отгрузки в «Евросеть» и «Связной». «Евросеть» пострадала, поскольку в прошлом году компании объявили о слиянии.

Целиком комментарий пресс-службы ЭлкоТелеком следующий:

«У штаб-квартиры Xiaomi и его официального представителя компании «ЭлкоТелеком» в Беларуси давно есть нарекания к продавцам торговых магазинов «Евросеть» и «Связной». Сегодняшняя новость — один из случаев, ставший публичным достоянием. В этой связи компанией Xiaomi и дистрибьютором «ЭлкоТелеком» было принято решение остановить отгрузки новых моделей Xiaomi Redmi 7, Redmi Note 7 в данные торговые сети. Xiaomi находится на первом месте в Беларуси по смартфонам с 2017 года. Это главный показатель доверия к бренду».