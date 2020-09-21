Xiaomi разрабатывает новый недорогой смартфон Redmi со 144 Гц дисплеем
При этом, что интересно, согласно последним данным китайских интернет-инсайдеров, новый смартфон Redmi не только получит флагманское железо, такое как процессор Snapdragon 865, но и тот же 144 Гц дисплей, что и Xiaomi Mi 10T. В подтверждение своих слов, источник даже опубликовал скриншот, сделанный на новинку именно что от Redmi.
Также он заявил, что устройство будет позиционироваться как доступный флагман, который можно будет приобрести по цене около 300 долларов. Таким образом, Xiaomi продолжает вполне ясно разделять свои внутренние бренды: под именем Xiaomi выпускаются самые премиальные устройства, в основном для глобального рынка, под именем Redmi анонсируются более доступные смартфоны, в то время как POCO досталась “участь” быть кузницей “убийц флагманов”.