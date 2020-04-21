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Xiaomi разрабатывает самый дешевый 5G-смартфон, да еще и на процессоре Qualcomm Snapdragon

Выпустят новинку под брендом Redmi
Несмотря на то, что в конце прошлого года многие производители смартфонов заявили, что они постараются снизить цену на свои решения, поддерживающие мобильные сети пятого поколения, цены на подобные устройства в большинстве своем весьма высокие — те же телефоны на базе Snapdragon 765G стоят 400-500 долларов. Но, судя по свежим данным, Xiaomi разрабатывает самый дешевый 5G-смартфон, да еще и на базе процессора Qualcomm Snapdragon.

Компания и так отметилась тем, что выпустила самый доступный смартфон с поддержкой 5G — Redmi K30 5G — который в Китае стоит 283 долларов за минимальную версию. Но, если верить данным популярного инсайдера под ником Xiaomishka, прямо сейчас китайский техногигант работает над Redmi K30i, который мало чем будет отличаться от предшественника, разве что основная камера будет заменена на 48 Мп модуль. Главной особенностью новинки должна стать цена — заявляется о 255 долларах за минимальную “комплектацию” Redmi K30i.

К сожалению, никакой точной информации о процессоре, на базе которого работает устройство, в сети все еще нет. Но учитывая, что это 100% будет Snapdragon, наиболее правдоподобным выглядит вариант с использованием в качестве основы Snapdragon 765G.

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