Xiaomi разрабатывает самый дешевый 5G-смартфон, да еще и на процессоре Qualcomm Snapdragon

Компания и так отметилась тем, что выпустила самый доступный смартфон с поддержкой 5G — Redmi K30 5G — который в Китае стоит 283 долларов за минимальную версию. Но, если верить данным популярного инсайдера под ником Xiaomishka, прямо сейчас китайский техногигант работает над Redmi K30i, который мало чем будет отличаться от предшественника, разве что основная камера будет заменена на 48 Мп модуль. Главной особенностью новинки должна стать цена — заявляется о 255 долларах за минимальную “комплектацию” Redmi K30i.

К сожалению, никакой точной информации о процессоре, на базе которого работает устройство, в сети все еще нет. Но учитывая, что это 100% будет Snapdragon, наиболее правдоподобным выглядит вариант с использованием в качестве основы Snapdragon 765G.