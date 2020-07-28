Xiaomi разработала складной смартфон с вращающейся камерой

Об этом стало известно благодаря патенту, который был одобрен и обнародован сегодня. Отмечается, что компания подала патент на одобрение еще в прошлом году. Так, судя по опубликованной информации, складывать устройство может как вверх, так и вниз. Верхняя часть смартфона оснащена вращающейся камерой.