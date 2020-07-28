Телефоны
Сегодня 15:35
Xiaomi разработала складной смартфон с вращающейся камерой
Компания не перестает удивлять своими идеями
Напомним, что нескольким ранее мы писали о том, что Xiaomi изобрела смартфон с отсеком для беспроводных наушников. Однако на этом необычные устройства китайской компании не заканчиваются. Сейчас стало известно, что Xiaomi разработала не менее интересный складной смартфон с вращающейся камерой.
Об этом стало известно благодаря патенту, который был одобрен и обнародован сегодня. Отмечается, что компания подала патент на одобрение еще в прошлом году. Так, судя по опубликованной информации, складывать устройство может как вверх, так и вниз. Верхняя часть смартфона оснащена вращающейся камерой.
Также в комплект с данным смартфоном может войти магнитный стилус. По предварительным данным, крепиться он будет к верхней грани смартфона.