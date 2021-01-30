Телефоны
Сегодня 11:56
Xiaomi разработала смартфон со съемной камерой
В сети появились его эскизы
Стало известно о новом патенте китайского производителя Xiaomi. На этот раз компания разработала смартфон со съемной камерой.
Об этом сообщается в отчете, опубликованном Всемирной организацией интеллектуальной собственности. В патенте Xiaomi описан смартфон без вырезов. Судя по всему, предполагается, что селфи пользователи будут делать посредством съемного модуля задней камеры.
В сети также появились эскизы необычного полноэкранного смартфона Xiaomi со съемной камерой. Как можем видеть, по задумке, в съемном блоке камеры будет несколько модулей. Предполагается, что прикрепляться камера будет с помощью магнитов.
Напомним, что смартфон со съемной камерой не является чем-то новым, поскольку еще в декабре прошлого года подобное решение было запатентовано китайской компанией Oppo.