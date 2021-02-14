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Сегодня в 12:02
Xiaomi разработала способную предупреждать об износе аккумулятора в смартфоне технологию
Удивительно, как много инноваций исходит от одной-единственной компании
В последнее время Xiaomi была замечена за созданием самых разных новейших технологий. Одной из них, судя по полученному компанией патенту, должна стать разработка, способная предупреждать об износе аккумулятора в смартфоне.
Речь идёт о технологии, которая будет анализировать состояние батареи в продвинутом режиме, пишет Gizmochina. Именно с её помощью Xiaomi сможет определять расширение батарейки. В итоге, если этот показатель аккумулятора будет превышать норму, устройство будет предупреждать о имеющейся проблеме.
На данный момент неизвестно, как скоро китайский ИТ-гигант внедрит нововведение в свои аппараты. Но сам факт того, что Xiaomi разработала подобную технологию, уже должен радовать. Она не только сможет рассказать пользователям, что им стоит поменять батарею, но и защитит их от непредумышленного взрыва аккумулятора в результате его износа.