Xiaomi разработала способную предупреждать об износе аккумулятора в смартфоне технологию

На данный момент неизвестно, как скоро китайский ИТ-гигант внедрит нововведение в свои аппараты. Но сам факт того, что Xiaomi разработала подобную технологию, уже должен радовать. Она не только сможет рассказать пользователям, что им стоит поменять батарею, но и защитит их от непредумышленного взрыва аккумулятора в результате его износа.