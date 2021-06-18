Xiaomi разыгрывает среди россиян свой новый доступный смартфон Redmi Note 10T

Для участие в розыгрыше надо будет создать выпускной коллаж

Уже совсем скоро, 22 июня, Xiaomi проведёт «Выпускной Redmi Note!». В рамках мероприятия, судя по всему, нас ждёт не только анонс долгожданного Redmi Note 10T в России, но и его розыгрыш среди фанатов.