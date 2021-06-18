Xiaomi разыгрывает среди россиян свой новый доступный смартфон Redmi Note 10T

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Xiaomi разыгрывает среди россиян свой новый доступный смартфон Redmi Note 10TДля участие в розыгрыше надо будет создать выпускной коллаж
Уже совсем скоро, 22 июня, Xiaomi проведёт «Выпускной Redmi Note!». В рамках мероприятия, судя по всему, нас ждёт не только анонс долгожданного Redmi Note 10T в России, но и его розыгрыш среди фанатов.
Представители Xiaomi рассказали, что участники события получат шанс выиграть новый Redmi Note 10T. Для того, чтобы стать часть мероприятия, необходимо создать коллаж из своих фото в первом и выпускном классе. Сам бренд предлагает четыре варианта постера.
Отметим, что судя по всему, Redmi Note 10T — это ребрендинг Redmi Note 10 5G. Но в отличие от уже представленной модели, новинка сможет похвастаться 6,5-дюймовым IPS-дисплеем и чипом MediaTek Dimensity 700. Также устройство получит зарядник мощностью 18 Вт, тройную основную камеру с главным модулем на 48 Мп и фронтальную на 8 Мп.