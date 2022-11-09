Xiaomi Redmi 11A получит сканер отпечатка пальцев рядом с блоком основной камеры, а не по центру

Xiaomi Redmi 11A получит сканер отпечатка пальцев рядом с блоком основной камеры, а не по центруИнтересное решение
В базе данных китайского регулятор TENAA засветился новый смартфон Redmi — Redmi 11A. Благодаря этому, мы теперь знаем, как именно будет выглядеть устройство.
В первую очередь стоит отметить интересный дизайн блока основной камеры. Мало того, что там разместятся лишь два модуля, так ещё и сканер отпечатка расположат где-то рядом.
Таким образом, будущим владельцам устройства придётся переучиваться разблокировать смартфон — теперь палец нужно будет прислонять не по центру сзади, а ближе к камере.
Фронтальная камера Redmi 11A будет спрятана в вырезе в форме капли.
На данный момент нет точной информации, какое именно железо будет установлено в новинке. Ясно лишь, что аппарат должен получить новый процессор, отличающийся от такого в Redmi 9A и 10A.
При этом от устройства ждут как минимум аккумулятор на 5000 мАч и крупный дисплей.