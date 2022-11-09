Xiaomi Redmi 11A получит сканер отпечатка пальцев рядом с блоком основной камеры, а не по центру

В первую очередь стоит отметить интересный дизайн блока основной камеры. Мало того, что там разместятся лишь два модуля, так ещё и сканер отпечатка расположат где-то рядом.

Таким образом, будущим владельцам устройства придётся переучиваться разблокировать смартфон — теперь палец нужно будет прислонять не по центру сзади, а ближе к камере.

Фронтальная камера Redmi 11A будет спрятана в вырезе в форме капли.