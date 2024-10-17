Xiaomi Redmi 14C 5G будет в 2 раза мощнее 4G-версии

Xiaomi Redmi 14C 5G будет в 2 раза мощнее 4G-версииЗа счёт нового чипа
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Как пишет портал GizmoChina со ссылкой на данные Geekbench, разница в результатах обусловлена новым чипом. В одноядерном и многоядерном тестах, проводившихся для модели 4G, количество баллов составило 418 и 1390, модель 5G набрала 917 и 2182 соответственно. Redmi 14C 4G оснащён чипом Helio G81 Ultra, тогда как Redmi 14C 5G получил Snapdragon 4 Gen 2.
Этот чип построен на энергоэффективном 4-нм техпроцессе. Чипсет имеет архитектуру 6+2 ядра, из которых 6 — энергоэффективные ядра с тактовой частотой 1,96 ГГц и два — производительные ядра с частотой 2,21 ГГц. Поддерживается ОЗУ на 8 ГБ, а также ОС Android 14.
Новая модель оснащена дисплеем 6,88" HD+ разрешением 720 x 1640, пиковая яркость достигает 600 нит под прямыми солнечными лучами и 450 нит в ручном режиме. Также смартфон получил ёмкостную батарею на 5160 мАч.
За съёмку отвечает основная камера с двумя объективами на задней панели — разрешением 13 Мп и макро 2 Мп, а также селфи-камера на передней панели разрешением 5 Мп.
Смартфон оснащён постоянной памятью UFS 2.2. Этот накопитель также является обновлением по сравнению с более медленным модулем eMMC в Redmi 14C 4G.
Отмечается, что Xiaomi Redmi 14C 5G — бюджетная модель, поэтому оснащение весьма неплохое.