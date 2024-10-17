Xiaomi Redmi 14C 5G будет в 2 раза мощнее 4G-версии

Этот чип построен на энергоэффективном 4-нм техпроцессе. Чипсет имеет архитектуру 6+2 ядра, из которых 6 — энергоэффективные ядра с тактовой частотой 1,96 ГГц и два — производительные ядра с частотой 2,21 ГГц. Поддерживается ОЗУ на 8 ГБ, а также ОС Android 14.

Новая модель оснащена дисплеем 6,88" HD+ разрешением 720 x 1640, пиковая яркость достигает 600 нит под прямыми солнечными лучами и 450 нит в ручном режиме. Также смартфон получил ёмкостную батарею на 5160 мАч.

За съёмку отвечает основная камера с двумя объективами на задней панели — разрешением 13 Мп и макро 2 Мп, а также селфи-камера на передней панели разрешением 5 Мп.

Смартфон оснащён постоянной памятью UFS 2.2. Этот накопитель также является обновлением по сравнению с более медленным модулем eMMC в Redmi 14C 4G.

Отмечается, что Xiaomi Redmi 14C 5G — бюджетная модель, поэтому оснащение весьма неплохое.