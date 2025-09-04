Xiaomi Redmi 15C с батареей 6000 мАч и зарядкой 33 Вт вышел в РФ за 10 тыс рублей

Главной особенностью модели стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. По данным производителя, устройство работает до 22 часов в режиме воспроизведения видео и до 82 часов в режиме прослушивания музыки.

За полчаса заряд восстанавливается наполовину. Также предусмотрена реверсивная зарядка других гаджетов.

Redmi 15C получил большой 6,9-дюймовый экран HD+ с частотой обновления до 120 Гц и двойную камеру с ИИ на 50 Мп.

Работает новинка на процессоре MediaTek Helio G81-Ultra, поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти (с виртуальным расширением) и до 1 ТБ хранилища.

Есть защита от пыли и брызг по стандарту IP64, громкие динамики с увеличением громкости до 200%, а также фирменные функции Xiaomi для синхронизации с другими устройствами.

Цена модели в РФ стартует от 9999 рублей по акции до конца сентября.