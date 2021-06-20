Xiaomi Redmi 9 продается дешевле 10 тысяч рублей

Отметим, что в обычное время смартфон продают за 13 990 рублей, однако сейчас его можно ухватить дешевле 10 тысяч рублей — за 9 443. Купить Xiaomi Redmi 9 можно перейдя по этой ссылке.. Отметим, что эта по этой стоимости он становится доступным только после авторизации в личном аккаунте.

Xiaomi Redmi 9 получил 6,53-дюймовый IPS экран с разрешением 2340x1080. Работает смартфон на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio G80 под управление операционной системы Android 10.0. Аппарат получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти, трехмодульную камеру на 13, 8 и 5 Мп, энергоемкий аккумулятор на 5020 мАч и модуль NFC. На устройство дают год гарантии.