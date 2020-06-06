Телефоны
Сегодня 13:19
Xiaomi Redmi 9 с NFC и за 10 тысяч рублей появился на AliExpress до анонса
Причем в разделе официального магазина Xiaomi
Несмотря на то, что Xiaomi Redmi 9 с NFC еще не был официально представлен компанией, он уже появился на AliExpress за 10 тысяч рублей. Более того, международная версия смартфона была замечена в разделе официального магазина китайского гиганта.
Неанонсированный смартфон Xiaomi Redmi 9 с NFC на AliExpress был замечен известным информатором Xiaomishka. Так, устройство в модификации на 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти предлагалось всего за 10 659 рублей с учетом скидки в 19%. В то же время, версия на 4/64 ГБ предлагалась за 13 964 рубля с учетом все той же скидки в 19%.
Что касается технических характеристик Redmi 9, смартфон получил 6,53-дюймовый LCD дисплей с разрешением Full HD+. Устройство оснащено четырехмодульной основной камерой на 13, 8, 5 и 2 Мп, а также 8 Мп селфи-камерой. Сердцем аппарата выступил процессор MediaTek Helio G80. Xiaomi Redmi 9 оборудовали энергоемким аккумулятором на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.