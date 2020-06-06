Xiaomi Redmi 9 с NFC и за 10 тысяч рублей появился на AliExpress до анонса

Неанонсированный смартфон Xiaomi Redmi 9 с NFC на AliExpress был замечен известным информатором Xiaomishka. Так, устройство в модификации на 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти предлагалось всего за 10 659 рублей с учетом скидки в 19%. В то же время, версия на 4/64 ГБ предлагалась за 13 964 рубля с учетом все той же скидки в 19%.