Xiaomi Redmi A3 еще не анонсировали, но уже появилось видео с его распаковкой на YouTube

Несмотря на это, видео с распаковкой устройства уже успело появиться на YouTube, вызвав волну интереса среди поклонников бренда и технологических энтузиастов.

Redmi A3 обещает стать достойным продолжением линейки, предлагая пользователю новый круглый блок камер, хотя его передняя часть мало чем отличается от предшественника Redmi A2. В комплекте с телефоном идут блок зарядки, USB-кабель и инструкция.

Смартфон оснащен 6.71-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, процессором MediaTek Helio P35, 4 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем на 128 ГБ, который можно расширить с помощью карты microSD.

Основная камера имеет разрешение 8 Мп, дополнительная – 2 Мп, а фронтальная камера – 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 10 Вт через USB-C порт. В качестве операционной системы используется Android 14 Go Edition.