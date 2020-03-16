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Xiaomi Redmi K30 Pro может стать самым дешевым смартфоном на флагманском процессоре Qualcomm
Однако достигнуто это будет, по данным инсайдеров, путем урезания других характеристик
Благодаря инсайдерам в сети появились данные, которые намекают на то, что Xiaomi Redmi K30 Pro может стать самым дешевым смартфоном на флагманском процессоре Qualcomm.
Так, согласно инсайдерской информации, Redmi K30 Pro может стать самым дешевым смартфоном на базе Snapdragon 865. Однако отмечается, что достигнуто это будет путем урезания ряда других характеристик. В частности, по словам источников, надеяться на оснащение, в таком случае, устройства топовыми фотовозможностями - не имеет смысла. Информация о том, какие еще изменения могут ждать смартфон в связи с более низкой стоимостью - не разглашаются.
Также в сети появилась информация о том, что на индийском рынке данный смартфон может выйти под названием Poco F2.