Xiaomi Redmi K30 Pro может стать самым дешевым смартфоном на флагманском процессоре Qualcomm

Так, согласно инсайдерской информации, Redmi K30 Pro может стать самым дешевым смартфоном на базе Snapdragon 865. Однако отмечается, что достигнуто это будет путем урезания ряда других характеристик. В частности, по словам источников, надеяться на оснащение, в таком случае, устройства топовыми фотовозможностями - не имеет смысла. Информация о том, какие еще изменения могут ждать смартфон в связи с более низкой стоимостью - не разглашаются.

Также в сети появилась информация о том, что на индийском рынке данный смартфон может выйти под названием Poco F2.