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Сегодня в 10:29
Xiaomi Redmi K40 и K40 Pro полностью раскупили
А официальные продажи еще даже не запустились
Нескольким ранее вице-президент Xiaomi и глава Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) предрекал смартфону Redmi K40 дефицит, в связи с чем советовал всем желающим заранее оформить предзаказ. Сейчас же выяснилось, что в дефиците оказалась не только модель Redmi K40, но и K40 Pro.
Выяснилось это благодаря вопросу одного из пользователей Weibo, который решил узнать у представителя Redmi, стоит ли покупать Redmi K40 Pro из-за огромных очередей на покупку Redmi K40 в онлайне. Так, Лу Вейбинг признал, что на данный момент K40 Pro, равно как и K40, полностью были раскуплены.
Примечательно, что смартфоны были распроданы еще до начала официальных продаж, которые стартуют 4 марта. Судя по всему, объем предзаказов превысил объем изготовленных устройств.