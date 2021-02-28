Xiaomi Redmi K40 и K40 Pro полностью раскупили

Выяснилось это благодаря вопросу одного из пользователей Weibo, который решил узнать у представителя Redmi, стоит ли покупать Redmi K40 Pro из-за огромных очередей на покупку Redmi K40 в онлайне. Так, Лу Вейбинг признал, что на данный момент K40 Pro, равно как и K40, полностью были раскуплены.

Примечательно, что смартфоны были распроданы еще до начала официальных продаж, которые стартуют 4 марта. Судя по всему, объем предзаказов превысил объем изготовленных устройств.