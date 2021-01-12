Xiaomi Redmi K40 на базе Snapdragon 888 представят в следующем месяце

Так, представитель компании раскрыл не только сроки анонса смартфона, но и его технические особенности. В частности, он подтвердил, что устройство серии Redmi K40 будет работать на базе нового флагманского процессора Snapdragon 888. Помимо прочего он предположил, что смартфон оснащен самым “дорогим плоским экраном”. По данным 91Mobiles, Redmi K40 должен получить AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц.