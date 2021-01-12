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Xiaomi Redmi K40 на базе Snapdragon 888 представят в следующем месяце
Глава компании сообщил некоторые технические особенности смартфона
Вокруг неанонсированного Xiaomi Redmi K40 сложилось много слухов. На этот раз, подробностями о грядущей новинке решил поделиться официальный источник - президент Xiaomi Group China и по совместительству генеральный директор Redmi Лу Вейбинг.
Так, представитель компании раскрыл не только сроки анонса смартфона, но и его технические особенности. В частности, он подтвердил, что устройство серии Redmi K40 будет работать на базе нового флагманского процессора Snapdragon 888. Помимо прочего он предположил, что смартфон оснащен самым “дорогим плоским экраном”. По данным 91Mobiles, Redmi K40 должен получить AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц.
Лу Вейбинг также сообщил, что аккумулятор неанонсированного смартфона будет емкостью более 4000 мАч. Предполагается, что речь идет о 5000 мАч. Помимо прочего он раскрыл и стоимость Redmi K40 для китайского рынка. Там она стартует с 2999 юаней или приблизительно 34,4 тыс рублей.