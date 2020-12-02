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Xiaomi Redmi K40 Pro может стать самым недорогим смартфоном на Snapdragon 888
И судя по всему, он станет одним из первых смартфонов на этом процессоре
Нескольким ранее мы писали, что Xiaomi Mi 11 может стать первым смартфоном, работающим на базе нового процессора Snapdragon 888. Сейчас же президент Xiaomi China, а по совместительству и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг поделился информацией о том, что вместе с Xiaomi и Redmi выпустит первые смартфоны с флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 888.
”Кстати, здесь стоит уточнить: Redmi также станет первым производителем, который выпустит смартфон на базе Qualcomm Snapdragon 888”, - сообщил представитель Redmi, ссылаясь на цитату генерального директора Xiaomi Лэй Цзюнь о том, что Xiaomi Mi 11 станет первым смартфоном на базе Qualcomm Snapdragon 888.
Предполагается, что в случае с Redmi новый флагманский процессор первым получит грядущий Redmi K40 Pro. А взяв во внимание то, что предшественники Redmi K20 Pro и Redmi K30 Pro на момент выхода являлись самыми бюджетными смартфонами на базе Snapdragon 855 и Snapdragon 865, можно предположить, что и Xiaomi Redmi K40 Pro будет самым недорогим решением на Snapdragon 888.