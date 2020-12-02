Xiaomi Redmi K40 Pro может стать самым недорогим смартфоном на Snapdragon 888

”Кстати, здесь стоит уточнить: Redmi также станет первым производителем, который выпустит смартфон на базе Qualcomm Snapdragon 888”, - сообщил представитель Redmi, ссылаясь на цитату генерального директора Xiaomi Лэй Цзюнь о том, что Xiaomi Mi 11 станет первым смартфоном на базе Qualcomm Snapdragon 888.

Предполагается, что в случае с Redmi новый флагманский процессор первым получит грядущий Redmi K40 Pro. А взяв во внимание то, что предшественники Redmi K20 Pro и Redmi K30 Pro на момент выхода являлись самыми бюджетными смартфонами на базе Snapdragon 855 и Snapdragon 865, можно предположить, что и Xiaomi Redmi K40 Pro будет самым недорогим решением на Snapdragon 888.