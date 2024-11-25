Xiaomi Redmi K80 Pro оказался мощнее более дорогих Android-флагманов

Этот смартфон, оснащённый процессором Snapdragon 8 Elite, оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0, демонстрирует впечатляющие результаты в тестах.

В Geekbench 6 новинка набрала 3050 баллов в одноядерном режиме и 9216 в многоядерном. Эти показатели превосходят результаты большинства флагманов на базе Snapdragon 8 Elite и уступают лишь специализированным игровым моделям, таким как Asus ROG Phone 9.

Графическая производительность устройства также находится на высоте: в тесте 3DMark Steel Nomad Light смартфон набрал 2441 балл.