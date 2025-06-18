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Опубликовано 18 июня 2025, 08:14
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Xiaomi Redmi K80 Ultra набрал 3,24 млн баллов и побил рекорд AnTuTu

Да еще и при такой приятной цене...
Redmi K80 Ultra установил новый рекорд в AnTuTu, набрав 3,24 млн баллов.
Xiaomi Redmi K80 Ultra набрал 3,24 млн баллов и побил рекорд AnTuTu
© Gizmochina

Такой результат стал возможен благодаря связке флагманского чипа MediaTek Dimensity 9400+ и дискретного графического ускорителя Xiaomi D2 — впервые в смартфоне.

Аппарат ориентирован на геймеров и энтузиастов производительности. Для стабильной работы под нагрузкой он получил крупнейшую в истории бренда систему охлаждения IceLoop с 3D-испарительной камерой, а также программную оптимизацию Fury Engine 4.0.

Устройство оснащено 6,83-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с разрешением 1.5K, аккумулятором на 7500 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт, корпусом с защитой IP68 и металлической рамкой.

Также заявлены ультразвуковой сканер отпечатков, стереозвук, улучшенный вибромотор и стеклокомпозитная задняя панель.

Ожидается, что цена K80 Ultra составит около $418, что делает его самым мощным смартфоном в этом ценовом сегменте. Премьера модели состоится в Китае уже в июне. Одновременно с ней Xiaomi выпустит планшет Redmi K Pad с чипом Dimensity 9400+, 165 Гц дисплеем и Android 15.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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