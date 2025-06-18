Xiaomi Redmi K80 Ultra получит батарею на 7410 мАч и зарядку 100 Вт

Устройство получит аккумулятор емкостью 7410 мАч и, по заверениям компании, станет самым «долгоиграющим» смартфоном в истории бренда.

Хотя объем батареи не рекордный (у Turbo 4 Pro — 7550 мАч), в K80 Ultra реализованы глубокие оптимизации на уровне микроархитектуры. В результате аппарат сможет работать до 2,26 дня на одной зарядке — такой показатель Redmi называет лучшим среди всех своих устройств.

Для быстрой подзарядки предусмотрена поддержка адаптера мощностью 100 Вт. Это позволит восстановить заряд за минимальное время, несмотря на внушительную емкость аккумулятора.

Ранее бренд уже рассказывал о высокой производительности новинки, а теперь делает ставку и на автономность. Презентация K80 Ultra ожидается в июне, но точная дата пока не объявлена.