Xiaomi Redmi K90 за $350 получит флагманский чип Snapdragon 8 Elite

По данным китайских источников, новинка получит чипсет с фирменными ядрами Oryon и техпроцессом 3 нм от TSMC, аналогичным тому, что используется в топовых моделях других брендов.

Однако цена устройства составит всего около 2500 юаней (примерно $350), что делает его самым дешёвым смартфоном с этим чипом. Чтобы удержать цену на таком уровне, Xiaomi, вероятно, пойдёт на определённые компромиссы.

В частности, ожидается упрощённый дисплей и менее продвинутые камеры по сравнению с флагманами линейки Xiaomi. Тем не менее покупатели смогут получить высокий уровень производительности и энергоэффективности благодаря Snapdragon 8 Elite.

Анонс смартфона ожидается осенью, после выхода следующего поколения Snapdragon 8 Elite Gen 2.