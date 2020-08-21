Xiaomi Redmi Note 10 может стать первым недорогим смартфоном со 120 Гц экраном

Так, слухи гласят, что Redmi Note 10 оснастят IPS-дисплеем с разрешением FullHD+ и, что более интересно, дисплеем с повышенной частотой обновления в 120 Гц. Помимо этого, смартфон сможет похвастаться тройной основной камерой на 48, 12 и 8 Мп. Что же до фронтальной камеры, то она, вероятнее всего, расположится в аккуратном вырезе в дисплее и получит разрешение 12 Мп. В качестве процессора в Redmi Note 10 может использоваться решение от MediaTek с поддержкой технологии 5G - Dimensity 820. Цена новинки ожидается в районе 200 долларов, что и делает его потенциально самым доступным смартфоном со 120 Гц дисплеем.

Напомним, что примерно год назад Xiaomi анонсировала линейку Redmi Note 8, которая стала одной из самых популярных в прошедшем 2019 году. Не в последнюю очередь это стало возможным за счет появления в Redmi Note 8 Pro и последовавшем за ним Redmi Note 8T полноценного NFC-модуля для бесконтактной оплаты.