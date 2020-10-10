Xiaomi Redmi Note 10 может стать самым бюджетным смартфоном со 108-Мп камерой и 5G

Интернет-инсайдер из Китая под ником Digital Chat Station опубликовал в своем Weibo-аккаунте пост, в котором и рассказал о камерах грядущего телефона от Redmi, сообщает Gizmochina. По его словам, смартфон сможет похвастаться 108 Мп и макро модулями в блоке основной камеры.

Напомним, что ранее он также утверждал, что Xiaomi готовит выход на родине Mi 10T Lite, правда, в немного измененном виде. И, судя по всему, этим устройством в конечном итоге и станет Redmi Note 10. Если это так, то в основу смартфона ляжет процессор Snapdragon 750G, при этом устройство будет иметь 120 Гц IPS-дисплей, аккумулятор на 4,800 мАч и быструю зарядку мощностью 33 Вт.