Xiaomi Redmi Note 10S продают дешевле 18 тысяч рублей

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Xiaomi Redmi Note 10S продают дешевле 18 тысяч рублей5000 мАч, четырехмодульная камера и быстрая зарядка
В TMall продают недорогой смартфон Xiaomi Redmi Note 10S за 17 990 рублей.
Аппарат оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с вырезом в центральной верхней части для селфи-камеры на 13 Мп. Работает смартфон на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio G95. Устройство получило энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки на 33 Вт, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ памяти. Что касается фотовозможностей, Xiaomi Redmi Note 10S получил четырехмодульную камеру с главным датчиком на 64 Мп.
Отметим, что в обычное время смартфон продают за 25 900 рублей, тогда как сейчас появилась возможность ухватить его всего за 17 990. При этом на него действует официальная гарантия. Для того, чтобы цена снизилась, необходимо в корзине ввести промокод 47YJL63V7EOK. Купить аппарат можно перейдя по этой ссылке.