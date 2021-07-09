Xiaomi Redmi Note 10S продают дешевле 18 тысяч рублей

Отметим, что в обычное время смартфон продают за 25 900 рублей, тогда как сейчас появилась возможность ухватить его всего за 17 990. При этом на него действует официальная гарантия. Для того, чтобы цена снизилась, необходимо в корзине ввести промокод 47YJL63V7EOK. Купить аппарат можно перейдя по этой ссылке.