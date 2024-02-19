Xiaomi Redmi Note 13 4G разочаровал своей автономностью

Согласно результатам тестов, при активном использовании устройство с батареей на 5000 мАч проработало около 11 часов 52 минуты.

При разговоре по телефону его заряда хватило на 23 часа и 52 минуты, на серфинг в сети — 11 часов и 7 минут, на просмотр видео — 13 часов и 55 минут, а в играх — на 7 часов и 18 минут.

К сожалению, эти результаты не являются «впечатляющими». В то же время они не прям чтобы провальные. Некоторые конкуренты способны работать дольше, например, Realme 11 Pro продержался 13 часов и 14 минут, а Motorola G84 - 12 часов и 31 минуту.