Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ будет первым смартфоном с новейшим чипом Snapdragon 7s Gen 3

Генеральный менеджер Redmi — Ван Тенг — подтвердил, что новинка станет первым смартфоном с чипом Snapdragon 7s Gen 3, а не с Dimensity 7350, как предполагалось ранее.

Чипсет разработан с учетом ИИ-обработки, предлагая на 30% больше мощности в этой области. Кроме того, тесты Geekbench показывают, что новое устройство обеспечивает значительное повышение производительности по сравнению с предшественником на базе Dimensity 7200 Ultra. В частности, улучшения касаются многозадачности и игр.

Ожидается, что Redmi Note 14 Pro+ получит батарею емкостью 6200 мАч с поддержкой 90-ваттной быстрой зарядки и инновационной кремний-углеродной технологией, что позволит смартфону оставаться тонким, несмотря на увеличенную емкость.