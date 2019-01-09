Xiaomi Redmi Note 7 будет представлен уже завтра

По данным источника, компания Xiaomi представит смартфон Redmi Note 7 уже завтра, 10 января 2019 года. Также модель может выйти под названиями Redmi 7, Redmi 7 Pro или Redmi Pro 2.

Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Redmi Note 7 оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, двойной основной камерой разрешением 48 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, процессором Snapdragon 660 и до 6 ГБ оперативной памяти.

Помимо чёрного, ожидаются сиренево-красный и фиолетово-синий цветовые варианты. Цена может составить порядка 439 долларов.