Redmi Note 7 засветился накануне презентации на российском сайте Xiaomi

Незадолго до официальной презентации в России, на сайте Xiaomi появились цены на смартфон Redmi Note 7. Это бюджетная модель, получившая в своё распоряжение продвинутую камеру с 48-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GM1.

Судя по информации на сайте, продажи начнутся с 28 марта по цене 10 912,2 рубля. Такая цена будет предлагаться для ограниченной серии, а затем она поднимется до 13 990 рублей.

Xiaomi Redmi Note 7 оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 48+5 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 4.

Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 660, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac) Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 159,21 x 75,21 x 8,1 мм, а вес — 186 граммов.